ГРАФИК | Потерпеть годик. Смотрите, какие улицы будут закрываться во время масштабных работ в центре Таллинна!

Сначала будет приведен в порядок участок между Нарва мнт и улицей Рауа, после чего работы продолжатся на участке между улицами Гонсиори и Кундери.

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Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что, поскольку речь идет о масштабных ремонтных работах, то проводиться они будут поэтапно, чтобы обеспечить коридоры движения для жителей и всех участников дорожного движения и свести к минимуму неудобства, связанные с ограничением движения.



Строитель обязан обеспечить безопасный проход для пешеходов. Местным жителям гарантируется доступ в их дома во время проведения работ. В зависимости от характера работ возможны краткосрочные ограничения доступа, о чем строитель будет в текущем порядке информировать жителей, сообщается на сайте Таллинна.