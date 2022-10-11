ГРАФИК | Потерпеть годик. Смотрите, какие улицы будут закрываться во время масштабных работ в центре Таллинна!
Вчера в связи с масштабными строительными работами была частично закрыта улица Пронкси в центре Таллинна. Ремонт в общей сложности продлится около года.
Сначала будет приведен в порядок участок между Нарва мнт и улицей Рауа, после чего работы продолжатся на участке между улицами Гонсиори и Кундери.
Более подробный обзор - на карте. Также представлен план объезда.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что, поскольку речь идет о масштабных ремонтных работах, то проводиться они будут поэтапно, чтобы обеспечить коридоры движения для жителей и всех участников дорожного движения и свести к минимуму неудобства, связанные с ограничением движения.
Строитель обязан обеспечить безопасный проход для пешеходов. Местным жителям гарантируется доступ в их дома во время проведения работ. В зависимости от характера работ возможны краткосрочные ограничения доступа, о чем строитель будет в текущем порядке информировать жителей, сообщается на сайте Таллинна.
Реновация обойдется в 11,5 млн евро, передает ERR.
Как мы писали вчера, первый день закрытия улицы Пронкси закупорил центр Таллинна.