ФОТО и КАРТА | Бампер-в-бампер. Первый день закрытия улицы Пронкси закупорил центр Таллинна

Закрытие улицы для автомобилей вызвало многочисленные пробки в этом районе в первый же день, сообщили редакции читатели Delfi. Waze также отмечает более высокую, чем обычно, транспортную нагрузку на улицах в непосредственной близости от Пронкси.

Транспортные изменения и строительные работы

Перекрёсток Нарвского шоссе остаётся открытым и с него по-прежнему можно повернуть направо в сторону улицы Йыэ, в сторону порта. Другой конец закрытой улицы также останется открытым. Другими словами, по улице Рауа с односторонним движением по-прежнему можно ехать в направлении Кадриорга, Пирита и Ласнамяэ.

Так как это участок с большим количеством подземных инженерных сетей требуемых замены, ремонт охватывает всю ширину проезжей части. Тротуары останутся открытыми для пешеходов, местным жителям будет обеспечен проход в свои дома во время работ.

„Понимаем, что эти работы причинят неудобства всем участникам дорожного движения, но при этом мы создадим на улицах Йыэ и Пронкси современное городское пространство, учитывающее особенности разных участников дорожного движения“, — сказал вице-мэр Владимир Свет.

Ремонтные работы продлятся почти год и протянутся до улицы Йыэ. Остановки общественного транспорта также будут установлены на двух улицах, так что в будущем новый маршрут общественного транспорта будет проходить в сторону улицы Лийвалайя.