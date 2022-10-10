Рейнсалу о направлении плавучего СПГ-терминала в Финляндию: в этом вопросе нужно немедленно разобраться

„Правительство этот вопрос не обсуждало, и, определенно, я считаю важным сделать это как можно скорее“, - написал Рейнсалу в социальных сетях.

„Формально вопрос заключается не в компетенции министра экономики принимать решения, а в национальной энергетической безопасности Эстонии, за которую, принимая во внимание важность вопроса, несет ответственность все правительство“, - отметил Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, до сих пор действовала логика, согласно которой плавучий СПГ-терминал должен был сначала прийти в страну, где будет построен причал, но теперь она уже не действует. „Этот вопрос требует немедленного разъяснения“, - добавил министр.

Как мы сегодня сообщали, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и министр экономики Финляндии Мика Линтиля сегодня посетили Палдиски, где приняли принципиальное решение о том, что плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) к концу года прибудет в Финляндию. Но, согласно правилам использования терминала, будет установлен приоритет обслуживания эстонских и финских потребителей газа.