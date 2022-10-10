В Эстонии не хватает водителей грузовиков, автобусов и такси. На сайте кассы по безработице для них доступно аж 150 вакансий

Согласно исследованию рынка труда Кассы по безработице, по меньшей мере с 2017 года трудно найти водителей грузовиков и автобусов.

„Особенно для международных перевозок, потому что часто водители не хотят ездить за границу. Водителей также не привлекают дальние поездки, потому что рабочий день ненормированный, и такой ритм работы вреден для здоровья“, — объяснил нехватку работников в транспортной сфере советник в сфере коммуникации Кассы по безработице Лаури Кооль.

При этом проблема несколько смягчилась в период коронавируса, когда количество поездок снизилось, а несколько транспортных компаний прекратили работу. По словам Кооля, водителей-дальнобойщиков для внутренних перевозок найти немного проще – как и водителей мусоровозов.

В сфере транспорта вакансий много. По состоянию на конец сентября только в Кассе по безработице было размещено более 150 предложений он-лайн о работе, среди которых в основном вакансии для водителей грузовиков, автобусов или такси, а также водителей международных перевозок. В то же время, около 1500 человек, последней работой которых было управление транспортным средством или погрузчиком, числятся безработными.

Касса по безработице является и посредником в обучении на профессиональные водительские категории, которое по популярности обычно занимает третье место среди всех курсов. В этом году около 1500 человек прошли курсы повышения квалификации по вождению грузовых автомобилей.

Журналист Maaleht Майкен Мяги отправился посмотреть своими глазами и понюхать собственным носом, настолько ли тяжела и отвратительна работа водителя мусоровоза, что так сложно найти работника даже за почти вдвое большую, чем средняя, зарплату. Читайте об этом в материале „Неужели и впрямь трудно найти мусорщиков на зарплату в 4000 евро?“