Неужели и впрямь трудно найти мусорщиков за зарплату в 4000 евро?

В шесть утра ни в одном из эстонских городов не заметишь активного движения. И только водители мусоровозов до рассвета и петухов уже в пути.

„Рабочий день начинается накануне вечером, дома, когда я открываю планшет и смотрю, что за работа ждет на следующий день. Иногда добавляются новые объекты, начинает работу новая компания или строится многоквартирный дом — тогда требуются и добавляются дополнительные контейнеры“, — объясняет Яан Штауб, водитель AS Eesti Keskkonnateenused. Яан будет там не позднее половины шестого утра, чтобы пересесть с личной машины на рабочую, найти ключи от объектов и дыхнуть в алкотестер. Работодатель разрешил начинать работу на час-два позже, но водители это не поддержали: в это время на работу выезжает весь город, и стояние в пробках отнимает слишком много эффективного рабочего времени.