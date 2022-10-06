ВИДЕО | Министр обороны Ханно Певкур о том, что происходит на границе: к сожалению, на данный момент информации мало

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил вчера в программе Vikerraadiо „Uudis+“, что около тысячи человек, ожидавших пересечения границы, исчезли из России недалеко от эстонско-российской границы. „Их посадили в грузовики и увезли“, — сказал Ляэнеметс, намекая на то, что это могли сделать российские власти.

Министр обороны Ханно Певкур заявил сегодня, что точной информации об этом инциденте нет. „К сожалению, информации на данный момент не так много. Что мы знаем, так это то, что по ту сторону границы стало значительно спокойнее.Быстро появились, быстро пропали. Нам нужно собрать больше информации“, — сказал Певкур.

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„Мы знаем, что Россия уже депортировала из Украины более миллиона человек“, — продолжил Певкур. „На данный момент сложно сказать, как они будут скрываться или передвигаться по России. Конечно, мы собираем эту информацию, но нашим главным интересом все же должно быть обеспечение безопасности и обороны Эстонского государства.„

Певкур подчеркнул, что помимо обычной войны на территории Украины, Россия ведет и гибридную войну, а значит, мы должны быть готовы и к другим атакам — кибератакам, пограничным инцидентам, нарушениям границы авиацией.

„Мы видим, что до объявления ядерной боевой готовности ни одно оружие не было отвергнуто. Мы видим, что Украина сейчас очень успешна, быстро продвигается вперед на фронте, отвоевывает свою территорию, — описал Певкур. „Этот импульс все еще силен, потому что люди из [российской] мобилизации еще не закончили обучение“.

Как поведет себя Эстония, если Россия осуществит свои угрозы и нападет на Украину с применением ядерного оружия? „Самое главное - не допустить всего этого. С этой целью мы находимся в постоянном контакте с нашими союзниками. На следующей неделе также соберутся министры обороны стран НАТО, и, конечно, этот ответ на агрессию может быть только совместным“, - сказал Певкур. „Здесь не может быть, чтобы кто-то решил заняться сольным творчеством, эти действия взаимно согласованы“.