Эстонский министр ошибся. Российские власти не увозили на грузовиках украинских беженцев с границы(23)
Находящиеся на эстонско-российской границе волонтеры опровергают слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о том, что российские власти на грузовиках увезли украинских беженцев с границы. Просто с вечера понедельника на границы людей стали пропускать быстрее. Эстонский министр пояснил, что информация о происходящем на российской стороне идет от разведки.
Напомним, что вчера Ляэнемет в эфире радиостанции Vikerraadio сообщил, что в России собрали украинских военных беженцев у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли их куда-то на грузовиках, всего якобы около тысячи человек.
„Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны (PPA) в настоящее время работает над получением этой информации“, - добавил он.
По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.
Сегодня, в четверг, словам министра опровергли несколько волонтеров, находящихся на месте и помогающих беженцам.
„Это не соответствует истине, - приводит слова женщины-волонтера газета Eesti Päevaleht. - Очередь на границе стала меньше, потому что таможенники получили от российских властей работать быстрее, может быть сотрудников добавилось. Так что пограничный контроль стал быстрее“.
Женщина предположила, что разговоры о грузовиках возникли потому, что волонтеры отвезли большую группу людей через Беларусь к латвийской границе. „Мы заказали два автобуса до Даугавпилса - в оба примерно по 44 человека“.
Глава псковского отделения партии „Яблоко“ Лев Шлосберг, чьи волонтеры оказывают помощь беженцам на границе, также опроверг заявление Эстонии, что российские власти увезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на юго-восточной российско-эстонской границе.
„Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти „посадили в грузовики и увезли“ около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП, не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца“, - заявил Шлосберг и добавил, что ситуация находится на общественном контроле и никакой возможности вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.
Возникает вопрос, почему у властей Эстонии нет адекватной информации о том, что происходит на российской стороне. Газета EPL напрямую спросила об этом главу МВД Лаури Ляэнеметса.
Это не соответствует истине, что российские власти вывезли оттуда много народа.
Я и не говорил в радиопередаче, что это российские власти, а лишь о том, что у нас есть подозрения. Что есть версии, но у нас нет подтверждения ни одной версии. Теперь я понимаю, что отвозят на белорусскую границу.
Вы сказали, что используются беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу...
Я сказал, что мы готовы к таким версиям. Полиция повысила степень готовности, чтобы быть готовым, так как у нас нет не было информации, что там происходит.
Но это и удивительно, что у Эстонии так мало информации. Как ведется мониторинг за тем, что происходит на другой стороне границы?
Информацию, касающуюся зарубежных дел, собирает Департамент разведки. Я говорил на радио о возможных версиях. Я не говорил в утвердительной форме, а повторял, что мы готовы ко всем вариантам.
Я вчера сказал, что есть основания считать, что этих людей оттуда увезли. Это было предположение. Мне и сейчас не дали настолько детальной информации. А у вас есть информация, почему людей повезли в Беларусь?