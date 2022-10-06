Эстонский министр ошибся. Российские власти не увозили на грузовиках украинских беженцев с границы

Напомним, что вчера Ляэнемет в эфире радиостанции Vikerraadio сообщил, что в России собрали украинских военных беженцев у юго-восточной границы с Эстонией, и увезли их куда-то на грузовиках, всего якобы около тысячи человек.

„Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны (PPA) в настоящее время работает над получением этой информации“, - добавил он.

По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

Сегодня, в четверг, словам министра опровергли несколько волонтеров, находящихся на месте и помогающих беженцам.

„Это не соответствует истине, - приводит слова женщины-волонтера газета Eesti Päevaleht. - Очередь на границе стала меньше, потому что таможенники получили от российских властей работать быстрее, может быть сотрудников добавилось. Так что пограничный контроль стал быстрее“.

Женщина предположила, что разговоры о грузовиках возникли потому, что волонтеры отвезли большую группу людей через Беларусь к латвийской границе. „Мы заказали два автобуса до Даугавпилса - в оба примерно по 44 человека“.

Глава псковского отделения партии „Яблоко“ Лев Шлосберг, чьи волонтеры оказывают помощь беженцам на границе, также опроверг заявление Эстонии, что российские власти увезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на юго-восточной российско-эстонской границе.

„Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти „посадили в грузовики и увезли“ около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП, не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца“, - заявил Шлосберг и добавил, что ситуация находится на общественном контроле и никакой возможности вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.