ВИДЕО | Рейнсалу о пограничном хаосе: мы должны быть готовы к самым черным сценариям

„Эстония примет всех военных беженцев в соответствии с принципами Европейского союза“, - сказал эстонский министр. О происходящем на территории России он сказал, что Путин хочет запугать Запад. Перенести кризис сюда.

Как отметил Рейнсалу, в итоге мы должны быть готовы к самым черным сценариям.

Начальник отдела погранохраны Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев сказал пару дней назад порталу Delfi, что ситуация с украинскими беженцами по другую сторону восточной границы очень сложная. „На российской стороне образовалась очередь из сотен граждан Украины, которые зачастую должны ожидать перехода границы несколько дней, причем в очень сложных условиях, по существу без крова и доступа к элементарным средствам гигиены“, - отметил представитель эстонской погранохраны.