Новости Эстонии
04.10.2022, 21:50

Всё больше украинцев разворачивают на границе Эстонии. PPA: есть такие, кто может представлять угрозу безопасности

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Нарвский погранпункт
Нарвский погранпункт
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Поток украинских беженцев в Эстонию имеет тенденцию к росту. Начиная с лета существенно возросло и число тех, кому не разрешают въезд в Эстонию, сообщил начальник пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев.

„Если в первые месяцы войны беженцы двигались в Эстонию преимущественно с юга - через Польшу, Литву и Латвию, то сейчас явно доминирует приток из России, - сообщил Беличев. - При этом значительно изменился и профиль приезжающих: в начале войны мы говорили в основном о женщинах и детях, сегодня в числе приезжающих больше мужчин“.

Что касается тех, кому не разрешают въезд в Эстонию, то, по словам главы пограничной службы, наиболее частая причина состоит в том, что приезжающие хотят въехать в Эстонию на тех же самых основаниях, что и беженцы, но на самом деле уже длительное время проживали в России и приезжают сюда не из тех регионов, где идет война. „Встречаются и такие случаи, когда мы на границе устанавливаем, что человек может быть опасным для общественного порядка или безопасности нашего государства. На это может указывать как прошлое человека, так и то, что он говорит в дополнительном интервью в пограничном пункте. Мы также не пропускаем человека в страну, если выясняем, что он представил нам ложную информацию, и если у нас есть основание считать, что цель его поездки не является той, о которой он заявляет“.

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