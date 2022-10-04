04.10.2022, 21:50
Всё больше украинцев разворачивают на границе Эстонии. PPA: есть такие, кто может представлять угрозу безопасности(11)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Поток украинских беженцев в Эстонию имеет тенденцию к росту. Начиная с лета существенно возросло и число тех, кому не разрешают въезд в Эстонию, сообщил начальник пограничной службы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев.
„Если в первые месяцы войны беженцы двигались в Эстонию преимущественно с юга - через Польшу, Литву и Латвию, то сейчас явно доминирует приток из России, - сообщил Беличев. - При этом значительно изменился и профиль приезжающих: в начале войны мы говорили в основном о женщинах и детях, сегодня в числе приезжающих больше мужчин“.