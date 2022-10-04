Всё больше украинцев разворачивают на границе Эстонии. PPA: есть такие, кто может представлять угрозу безопасности

Что касается тех, кому не разрешают въезд в Эстонию, то, по словам главы пограничной службы, наиболее частая причина состоит в том, что приезжающие хотят въехать в Эстонию на тех же самых основаниях, что и беженцы, но на самом деле уже длительное время проживали в России и приезжают сюда не из тех регионов, где идет война. „Встречаются и такие случаи, когда мы на границе устанавливаем, что человек может быть опасным для общественного порядка или безопасности нашего государства. На это может указывать как прошлое человека, так и то, что он говорит в дополнительном интервью в пограничном пункте. Мы также не пропускаем человека в страну, если выясняем, что он представил нам ложную информацию, и если у нас есть основание считать, что цель его поездки не является той, о которой он заявляет“.