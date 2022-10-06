„Не имеет никакого отношения к действительности“: волонтеры опровергают заявление эстонских властей о вывозе украинских беженцев с границы

„Медуза“ приводит этот комментарий полностью:



„Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти „посадили в грузовики и увезли“ около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП, не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца.



Действительно, с середины прошлой недели на границе Псковской области с Эстонией и Латвией развился крупный гуманитарный кризис из-за прибытия в очень короткие сроки множества людей, граждан Украины (в том числе получивших в 2022 году и российское гражданство), желающих выехать в страны ЕС.



На каждом из пяти КПП (два на границе с Эстонией и три на границе с Латвией) на территории Псковской области скопились сотни людей, привезенных на автобусах (как правило, компании „Южный экспресс“, дислоцированной в Крыму), а также приехавших на личном транспорте. Людей, привезенных на автобусах, высаживали перед КПП и сообщали, что на той стороне границы их встречают другие автобусы или машины. Но люди оказывались в огромной очереди.



К началу этой недели мы оценивали очереди на каждом из КПП в 300-500 человек пешеходов, привезенных на автобусах, и от 150 до 300 автомобилей. Время нахождения в очереди достигало семи суток, люди были вынуждены находиться все это время под открытым небом, спать на земле при отсутствии палаток и питания. Среди ожидающих в очереди людей пожилые люди и дети.



К понедельнику была развернута масштабная кампания сбора пожертвований для покупки продуктов и вещей для беженцев, ситуация вышла в СМИ. Власти России, в том числе Псковской области, выглядели в этом свете крайне скверно.



Вечером в понедельник на всех пяти КПП начался ускоренный пропуск пешеходов, и к середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили „картинку“, но проблема очередей на границе как таковая не решена.



Начиная с воскресенья, волонтеры псковского „Яблока“ дважды в сутки приезжают на все КПП доставляют горячее питание и необходимые вещи (одежду, обувь, дождевики, лекарства, предметы гигиены). Ежедневно мы обеспечиваем питанием и вещами около тысячи человек в очередях. Информацию о происходящем и потребностях людей мы получаем с мест.



Сотни людей, стоящих в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Все происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно“.