Эстонский министр: российские власти увезли тысячу украинцев от границы в неизвестном направлении

„Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет - их посадили на грузовики и увезли“, - сказал Ляэнеметс в среду в эфире радиостанции Vikerraadio.

„Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и погранохраны (PPA) в настоящее время работает над получением этой информации“, - добавил он.

По словам министра, PPA использует беспилотники, чтобы выяснить, не направляют ли российские власти этих людей куда-то в зеленую пограничную полосу, как это делала Беларусь в прошлом году на границе с Литвой и Латвией.

„Тысяча человек уже довольно много, но мы к этому готовы“, - подтвердил министр внутренних дел, добавив, что PPA только что отрабатывал подобные ситуации с Кайтселийтом.