ВИДЕО | В свете скандала Лийза Пакоста сама подала заявление об уходе

„Отели дороже обычного. Начинающиеся на выходных „командировки“. Члены семьи, сопровождающие ее в рабочих поездках. В Министерстве культуры, в ведении которого находится возглавляемый Пакостой Департамент охраны памятников истории и культуры, забили тревогу. Но если покопаться еще и в бюджете бюро по вопросам гендерного равноправия и равного обращения, то возникают те же вопросы. Неужели это и есть почерк Пакосты — делать свою жизнь максимально удобной за счет налогоплательщиков?“ - писали в сегодняшнем номере EPL.