Собаку, убившую ребенка, отдали в приют для животных

На прошлой неделе Пыхьяская префектура сообщила о начале уголовного расследования по факту смерти четырехлетнего ребенка в результате нападения собаки. Собака принадлежала одному из членов семьи.

После трагического инцидента полиция направила запрос в приют для животных Пальяссааре, чтобы предотвратить дальнейшие потенциально опасные ситуации.

В приюте отказываются говорить, какой породы была собака, загрызшая ребенка до смерти. И подчеркивают, что, согласно исследованиям, только треть поведения собаки определяется породой.