28.09.2022, 12:50
Собаку, убившую ребенка, отдали в приют для животных(35)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Собака, недавно убившая малыша, была передана в таллиннский приют для животных, ее должны осмотреть консультанты по поведению, сообщает Eesti Ekspress.
На прошлой неделе Пыхьяская префектура сообщила о начале уголовного расследования по факту смерти четырехлетнего ребенка в результате нападения собаки. Собака принадлежала одному из членов семьи.
После трагического инцидента полиция направила запрос в приют для животных Пальяссааре, чтобы предотвратить дальнейшие потенциально опасные ситуации.