Эстонский экспресс
28.09.2022, 12:50

Собаку, убившую ребенка, отдали в приют для животных

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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ: именно взрослый должен следить за тем, чтобы ребенок и собака ладили между собой.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ ВЛАДЕЛЕЦ: именно взрослый должен следить за тем, чтобы ребенок и собака ладили между собой.
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Собака, недавно убившая малыша, была передана в таллиннский приют для животных, ее должны осмотреть консультанты по поведению, сообщает Eesti Ekspress.

На прошлой неделе Пыхьяская префектура сообщила о начале уголовного расследования по факту смерти четырехлетнего ребенка в результате нападения собаки. Собака принадлежала одному из членов семьи.

После трагического инцидента полиция направила запрос в приют для животных Пальяссааре, чтобы предотвратить дальнейшие потенциально опасные ситуации.

В приюте отказываются говорить, какой породы была собака, загрызшая ребенка до смерти. И подчеркивают, что, согласно исследованиям, только треть поведения собаки определяется породой.

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