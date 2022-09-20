Полиция расследует дело о нападении собаки-убийцы как причинение смерти по неосторожности

„Трагический инцидент произошел дома, и собака была питомцем этой семьи“, — сказал Реймо Райвет, глава группы префектуры по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей.

Полиция расследует инцидент на основании статьи §117(1) Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за смерть другого лица по неосторожности.

В полиции не уточняют, собака какой породы напала на девочку.