ЧП и криминал
20.09.2022, 14:50

Полиция расследует дело о нападении собаки-убийцы как причинение смерти по неосторожности

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Eesti Ekspress
ФОТО: Shutterstock

Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в результате нападения собаки.

„Трагический инцидент произошел дома, и собака была питомцем этой семьи“, — сказал Реймо Райвет, глава группы префектуры по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей.

Полиция расследует инцидент на основании статьи §117(1) Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за смерть другого лица по неосторожности.

В полиции не уточняют, собака какой породы напала на девочку.

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