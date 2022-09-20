20.09.2022, 14:50
Полиция расследует дело о нападении собаки-убийцы как причинение смерти по неосторожности(8)
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Пыхьяская префектура возбудила уголовное дело по факту гибели четырехлетнего ребенка в результате нападения собаки.
„Трагический инцидент произошел дома, и собака была питомцем этой семьи“, — сказал Реймо Райвет, глава группы префектуры по борьбе с сексуальными преступлениями и защите детей.
Полиция расследует инцидент на основании статьи §117(1) Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за смерть другого лица по неосторожности.
В полиции не уточняют, собака какой породы напала на девочку.