19.09.2022, 20:48
В результате нападения собаки в Таллинне погиб ребенок
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ФОТО: | Ekspress Meedia
На минувших выходных в Таллинне погиб ребенок, ставший жертвой нападения собаки.
По данным Delfi, погиб 4-летний ребенок.
„Уважая скорбь семьи, полиция не считает возможным давать по поводу этого несчастья более подробную информацию“, - отметил в общении с Delfi пресс-секретарь полиции. Он также добавил, что нападение имело место не в общественном месте.
По неподтвержденной информации источника Delfi, несчастье произошло дома, на ребенка напала собака, принадлежащая данной семье.
Обстоятельства случившегося расследуются.