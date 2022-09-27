Читатель RusDelfi: могу ли я получить компенсацию на оплату электроэнергии за лето?

Елена живет в Таллинне в районе Ыйсмяэ. У нее фиксированный пакет: цена за электроэнергию за июль и август составляет 0,20 евро/кВт·ч. „Это постоянная средняя цена электроэнергии, не зависящая от биржевых изменений. В сентябре 2021 г. фиксированная цена электроэнергии составляла 0,0778 евро/кВт·ч. То есть, по сравнению с сентябрем 2021 года, стоимость электроэнергии за 1 кВт·ч возросла более чем в 2,5 раза“, — рассказывает Елена.

— В 2021 году мэрия Таллинна предлагала компенсацию стоимости электроэнергии начиная с сентября 2021 г. при фиксированной цене электроэнергии 0,0778 евро/кВт·ч. В настоящее время мэрия Таллинна не компенсирует стоимость электроэнергии и не собирает данные жителей Таллинна для компенсации затрат на электроэнергию. В прессе я постоянно читаю, что при цене электроэнергии превышающей 0,08 евро/кВт·ч + НСО, затраты жителей Эстонии на электроэнергию будут компенсированы. Это слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас“.

Компенсация цен на электроэнергию и газ для бытовых потребителей была с января по март 2022 года. Далее после этой даты компенсация от государства была не предусмотрена. Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут подписала постановление, в соответствии с которым с 1 октября государство станет автоматически выплачивать бытовым потребителям компенсации за потребление электроэнергии, газа и поставляемой централизованно тепловой энергии. Согласно законопроекту в период с 1 октября до 31 марта всем бытовым потребителем государство будет компенсировать потребленную энергию. Для этого предусмотрены три разных пособия.

Бытовым потребителям электроэнергии компенсируют от средней цены электроэнергии без налога с оборота, которая превышает 80 евро за мегаватт-час (МВт·ч), до 50 евро/МВт·ч. Например, если потребитель покупает электроэнергию по цене 150 евро/МВт·ч, то с учетом компенсации цена для потребителя составит 100 евро/МВт·ч.