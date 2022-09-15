Схема разработана: с 1 октября за электроэнергию, газ и центральное отопление компенсации будут платить автоматически

„Из-за войны, которую начал Путин, всех нас ожидает тяжелая зима, под ударом окажутся потребители энергии по всей Европе. Для того чтобы вселить в жителей Эстонии чувство уверенности в том, что они справятся и в самое холодное время года, государство предложит поддержку в виде различных пособий на энергоносители. Они помогут бытовым потребителям в предстоящий отопительный период“, - сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

„Для получения пособий большей части потребителей не придется никуда подавать заявление, в большинстве случаев они будут автоматически учитываться в счетах. В некоторых случаях, если это касается садовых товариществ или рядных домов, у которых общий измерительный пункт, придется все же подавать заявление в Центр инвестиций в окружающую среду“, - отметила Сиккут.

Согласно законопроекту в период с 1 октября до 31 марта всем бытовым потребителем государство будет компенсировать потребленную энергию. Для этого предусмотрены три разных пособия.

Бытовым потребителям электроэнергии компенсируют от средней цены электроэнергии без налога с оборота, которая превышает 80 евро за мегаватт-час (МВт·ч), до 50 евро/МВт·ч. Например, если потребитель покупает электроэнергию по цене 150 евро/МВт·ч, то с учетом компенсации цена для потребителя составит 100 евро/МВт·ч.

Бытовым потребителям газа государство компенсирует 80 процентов средней месячной цены за газ, которая без налога с оборота превышает 80 евро/МВт·ч. При этом одному домохозяйству компенсируют максимально до 2,6 МВт·ч, или 251,7 кубометров, что составляет среднее месячное потребление частного дома. Для квартирных товариществ потолок потребления не устанавливается. Например, если в течение месяца у потребителя вышло в среднем за потребление газа 230 евро/МВт·ч при максимальных 2,6 МВт·ч, то после применения компенсации цена за газ составит 110 евро/МВт·ч.