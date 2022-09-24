ВИДЕО | „Люди покорно отдают сыновей, мужей, сами спокойно идут в военкомат. Это ужас“. Репортаж RusDelfi с митинга в Таллинне

Одна девушка отметила, что, хоть она и грубо выражает свое отношение к войне, но это ее эмоция и она имеет на это право.

Другая участница протестов сказала, что митингов в России будет становиться больше, когда начнет расти число жертв среди российских солдат, и ей кажется это логичным.

Среди митингующих оказался и координатор движения сознательных отказчиков от военной службы. По его словам, сотрудники движения уже три дня пытаются справиться с валом заявок, которые приходят на горячие линии, так как аудитория с начала мобилизации выросла в 10 раз. На вопрос о том, с какими вопросами обращаются в организацию, молодой человек ответил, что ни у кого нет четкого понимания, что происходит, все в панике.

Молодая пара на вопрос корреспондента о протестах сказала, что население России 20 лет готовили к тому, что оно не сможет возразить государству ни в чем, поэтому надеяться на то, что россияне будут выходить на улицы, не стоит.

„Смотреть на то, как женщины покорно отдают своих мужей и детей, как мужчины спокойно идут в военкоматы, вызывает во мне хтонический ужас, до какой степени люди не имеют внутри стержня, моральных принципов и сил сопротивляться. Чудовищна сама война и то, что происходит в России сейчас!“.

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