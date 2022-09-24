ФОТО | „Нет войне! Нет мобилизации! Нет могилизации!“ Возле посольства РФ в Таллинне прошел антивоенный митинг

Как сообщил корреспондент RusDelfi, за порядком следила полиция. Туристы подходили и интересовались происходящим.

На месте было около 100 человек. Люди скандировали: „Нет войне! Нет мобилизации! Нет могилизации!“. Выступающие призывали не покупать российский газ, электроэнергию, а приехавших из России не сваливать на одного человека и на власть. Смотрите фотографии!

„Это митинг против развязанной Владимиром Путиным агрессивной войны в Украине, за мирное будущее без террора, за свободную демократическую Россию“, - написали организаторы мероприятия в Facebook накануне.

„Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с украинским народом и напомнить, что кровопролитная война продолжается 7 месяцев. Мы выступаем за немедленную отставку Владимира Путина и учреждение трибунала над ним и всеми причастными к военными преступлениям на территории суверенной Украины. Мы призываем всех неравнодушных россиян присоединиться к акции и поддержать Украину в борьбе за утверждение своей независимости.

Мы верим, что поражение Путина — это, кроме того, большой шаг к свободной России, поэтому предлагаем использовать бело-сине-белый флаг и другую символику. Мы также приглашаем к участию наших друзей из Украины, Беларуси и всех жителей Эстонии, солидарных с нашими требованиями. По итогам митинга будет принята резолюция“, - говорится в обращении организаторов митинга.