Новости Эстонии
24.09.2022, 10:05

ФОТО | „Эстония - лучший пример страны постсоветского пространства“. В Ласнамяэ состоялся „живой разговор“ с Любовью Соболь

 
Ljubov Sobol Lindakivi kultuurikeskuses
Ljubov Sobol Lindakivi kultuurikeskuses
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia

В пятницу вечером в культурном центре „Линдакиви“ в Таллинне состоялась встреча с российской оппозиционеркой и соратницей Алексея Навального Любовью Соболь.

Тема т.н. живого разговора звучала как „Россия и Запад. Настоящее и будущее наших отношений“. В ходе неформального общения были затронуты самые различные темы. Соболь положительно отозвалась об Эстонии, назвав ее лучшим примером страны постсоветского пространства.

Смотрите фотографии, а также слушайте подкаст RusDelfi с Любовью Соболь!

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