24.09.2022, 10:05
ФОТО | „Эстония - лучший пример страны постсоветского пространства“. В Ласнамяэ состоялся „живой разговор“ с Любовью Соболь
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу вечером в культурном центре „Линдакиви“ в Таллинне состоялась встреча с российской оппозиционеркой и соратницей Алексея Навального Любовью Соболь.
Тема т.н. живого разговора звучала как „Россия и Запад. Настоящее и будущее наших отношений“. В ходе неформального общения были затронуты самые различные темы. Соболь положительно отозвалась об Эстонии, назвав ее лучшим примером страны постсоветского пространства.
Смотрите фотографии, а также слушайте подкаст RusDelfi с Любовью Соболь!