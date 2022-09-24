ФОТО | „Эстония - лучший пример страны постсоветского пространства“. В Ласнамяэ состоялся „живой разговор“ с Любовью Соболь

Тема т.н. живого разговора звучала как „Россия и Запад. Настоящее и будущее наших отношений“. В ходе неформального общения были затронуты самые различные темы. Соболь положительно отозвалась об Эстонии, назвав ее лучшим примером страны постсоветского пространства.