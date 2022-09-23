ПОДКАСТ | Оппозиционерка Любовь Соболь рассказала RusDelfi, могут ли россияне критиковать европейскую демократию

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Буквально недавно Путин объявил частичную мобилизацию, повлияет ли это на ситуацию в России?

То, что мы сейчас видим - никакая не частичная, а тотальная мобилизация. Так же, как Путин войну называл специальной военной операцией, а все взрывы в российских СМИ называют хлопками - чтобы избегать ассоциации с терактами.

Все эти разъяснения Министерства обороны о том, что якобы там призывают только людей с боевым опытом, которые подходят по возрасту и служили, мы сейчас видим, что это абсолютно не так. По российским регионам спускаются квоты, сколько нужно набрать людей, и под эти квоты набирают всех подряд - в том числе и студентов, и людей старшего возраста.

При этом я считаю, что мобилизация расстановку сил на этой войне никаким образом не изменит, потому что люди, которых сейчас призывают, это люди без боевого опыта, они немотивированы, их невозможно нормально экипировать. Что им дадут? Старые ржавые „Калаши“ против „Джавелинов“?

Сейчас за границей - в том числе и в Эстонии - я замечаю такие настроения, что, мол, „у россиян есть имперское мышление, они хотят всех захватить, поработить“. Но это не так! Важно понимать, почему произошла мобилизация: за все эти месяцы войны мы не видели добровольцев, которые массово бы записывались и шли на войну, россиян, которые так поддерживали бы войну Путина. Одно дело, когда мы видим истерику в Z-каналах, абсолютно проплаченных, а другое дело - настоящие люди в России. Они гораздо больше думают, как и на что собрать ребенка в школу, чем что там будет со Славянском, Краматорском и так далее. По сути, россиянам наплевать, что будет с восточными частями Украины.

Во всем мире сейчас люди задаются вопросом: что должно произойти, чтобы вы - русские - что-то предприняли, чтобы путинская власть была низвергнута. Некоторые сказали, эта мобилизация изменит сознание большого количества людей так, что что-то произойдет и люди начнут что-то менять.