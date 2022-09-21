Мобилизация в России: билетов в Стамбул нет, до Еревана 1500 евро(58)
Россиян охватила паника? На границах очереди на выезд, раскуплены все прямые авиабилеты на сегодня, 21 сентября. Правда ли это? Разбирается RusDelfi.
После объявления в России частичной мобилизации российские граждане стали массово выезжать из страны. Без визы россияне могут поехать в немногие страны, но такие есть. Турция и Армения, Египет и Грузия, Израиль, Таиланд, Вьетнам. С внутренним паспортом и без визы можно выехать, например, в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Таджикистан. По некоторым сообщениям, еще вечером, после того как обращение Путина перенесли на утро, некоторые россияне предприняли попытку добраться до границ и пересечь их на автомобиле или пешком. Сейчас много россияне считают, что именно эта ночь стала единственным окошком для побега.
Утром 21 сентября стали скупать билеты на сегодня, сразу после объявления частичной мобилизации. Появилось сообщение, что на ресурсе покупки билетов Авиасейлс спустя несколько минуту кончились билеты в Стамбул, Ереван и Тбилиси.
Проверяем, возможно ли все еще приобрести авиабилеты. Сайт Аэрофлота периодически зависает, но выбрать нужную дату и рейс дает. На момент публикации билетов в Турцию на сегодня нет. До Стамбула нет и на завтра. Ближайший рейс — в пятницу, 24 сентября. Стоимость билета в одну сторону — примерно 1100 евро. Несколько минут — и билетов в эконом-класс уже нет, а цена в бизнес-класс начинается от 2500 тысяч евро на одного человека в один конец. Впрочем, и такие билеты быстро скупают.
Согласно сайту Авиасейлз, добраться сегодня до Еревана, правда с двумя пересадками, еще возможно. Стоимость билета — 1500 тысячи евро. Прямых билетов из Санкт-Петербурга в Стамбул в наличии нет. А вот из Москвы все еще можно улететь прямым рейсом, за 1500 евро в одну сторону без багажа. С пересадкой на самолете из Санкт-Петербурга через Стамбул можно полететь в Хельсинки. Время полета около 12 часов, стоимость билета 1800 евро на одного человека в один конец. Этот вариант подойдет для тех, у кого есть шенгенская виза и кто не хочет стоять в очереди на границе. По состоянию на 11 утра очевидцы поделились с RusDelfi информацией, что переход границы из России в Финляндию занимает примерно полтора-два часа.
Между тем, на ближайшие рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие страны, не требующие виз, закончились авиабилеты, пишет РБК в 13.17. Из Москвы в Стамбул можно улететь не раньше пятницы, 23 сентября — за 77 000-80 000 рублей (примерно 1300 евро) в один конец. В Ереван можно улететь 23 сентября только бизнес-классом — от 122 000 рублей (2 тысячи евро). В субботу, 24-го, можно попытать шанс в экономе за 60 000 рублей (1000 евро). Билет на прямой рейс в Баку можно купить также не раньше чем на 23 сентября и за 74 500 рублей (1200 евро). В Ташкент на ту же дату — за 64 000 (1100 евро).