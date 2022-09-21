Мобилизация в России: билетов в Стамбул нет, до Еревана 1500 евро

После объявления в России частичной мобилизации российские граждане стали массово выезжать из страны. Без визы россияне могут поехать в немногие страны, но такие есть. Турция и Армения, Египет и Грузия, Израиль, Таиланд, Вьетнам. С внутренним паспортом и без визы можно выехать, например, в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Таджикистан. По некоторым сообщениям, еще вечером, после того как обращение Путина перенесли на утро, некоторые россияне предприняли попытку добраться до границ и пересечь их на автомобиле или пешком. Сейчас много россияне считают, что именно эта ночь стала единственным окошком для побега.

Утром 21 сентября стали скупать билеты на сегодня, сразу после объявления частичной мобилизации. Появилось сообщение, что на ресурсе покупки билетов Авиасейлс спустя несколько минуту кончились билеты в Стамбул, Ереван и Тбилиси.

Проверяем, возможно ли все еще приобрести авиабилеты. Сайт Аэрофлота периодически зависает, но выбрать нужную дату и рейс дает. На момент публикации билетов в Турцию на сегодня нет. До Стамбула нет и на завтра. Ближайший рейс — в пятницу, 24 сентября. Стоимость билета в одну сторону — примерно 1100 евро. Несколько минут — и билетов в эконом-класс уже нет, а цена в бизнес-класс начинается от 2500 тысяч евро на одного человека в один конец. Впрочем, и такие билеты быстро скупают.