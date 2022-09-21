Путин объявил о частичной мобилизации в России

„Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт“, - сказал Путин.

Телеобращение он начал с повторения аргументов в оправдание своего решения начать вооруженное вторжение в Украину 24 февраля. Комментируя военную ситуацию, Путин сказал, что линия боевого соприкосновения - свыше 1 тысячи километров.

Накануне самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупационные администрации Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении „референдумов“. Путин пообещал создать „безопасные условия“ для проведения голосования.

Снова повторив оценку протяженности линии фронта, Путин заявил, что российские силы якобы противостоят в Украине „всей военной машине коллективного Запада“, после чего сообщил о шагах, которые считает „адекватными угрозам“, с которым „мы сталкиваемся“, и необходимыми для защиты суверенитета и целостности России.

Путин объявил гражданам России, что решил поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба о проведении частичной мобилизации. Он еще раз подчеркнул - „частичной“.

„Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции“, - утверждает Путин.

„Указ подписан“, - сообщил он.

„Ложитесь спать“

Телеобращение ждали еще накануне вечером. Издание РБК сообщило со ссылкой на свои источники, что Путин после 20:00 сделает заявление по поводу референдумов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в частично оккупированных Херсонской и Запорожской области.

Оккупационные власти в этих регионах Украины во вторник днем синхронно назвали 23-27 сентября датами проведения референдумов о немедленном присоединении к России.