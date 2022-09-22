ТЕМА ДНЯ | Керт Кинго: компании, предлагающие быстрые кредиты, должны быть запрещены! Это эксплуатация людей

Предыстория: Новая серия Eesti Päevaleht „Власть долгов“, стартовавшая в воскресенье, рассказывает о том, как тысячи людей ежегодно попадают в рабство быстрых кредитов, и на шеи и без того погрязших в трудностях граждан ложится гнетущее и несправедливое дополнительное бремя (Читайте статью „Игрушки в руках системы: из-за вопиюще разных судебных решений должники по кредитам остаются без сотен тысяч евро“).