22.09.2022, 09:50
ТЕМА ДНЯ | Керт Кинго: компании, предлагающие быстрые кредиты, должны быть запрещены! Это эксплуатация людей(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
Кредитные компании обдирают людей до нитки, нагло и бессовестно. Они пользуются моментами слабости и горя людей, их простодушием, - пишет Керт Кинго на страницах Eesti Päevaleht.
Предыстория: Новая серия Eesti Päevaleht „Власть долгов“, стартовавшая в воскресенье, рассказывает о том, как тысячи людей ежегодно попадают в рабство быстрых кредитов, и на шеи и без того погрязших в трудностях граждан ложится гнетущее и несправедливое дополнительное бремя (Читайте статью „Игрушки в руках системы: из-за вопиюще разных судебных решений должники по кредитам остаются без сотен тысяч евро“).