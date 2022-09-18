ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Игрушки в руках системы: из-за вопиюще разных судебных решений должники по кредитам остаются без сотен тысяч евро(13)
В одних и тех же законах судьи видят кардинально разные рекомендации, и получается, что четверо из каждых пяти должников в итоге получают иски на сотни или тысячи евро выше порога, признанного законным Государственным судом. И люди, получившие от таких решений ущерб, как показало расследование Eesti Päevaleht, об этом даже не подозревают.
„Это звучит как вопиющая несправедливость“.
„Ваша статья стала для меня сюрпризом. У нас не было никаких данных о том, что эти различия настолько велики“.
„Я бы не хотела быть человеком, который приходит в суд, затаив дыхание, и думает: „Интересно, к кому я попаду на этот раз“„.
Эти цитаты принадлежат эстонским судьям, с которыми этим летом удалось побеседовать журналистам Eesti Päevaleht.
Хотя в Эстонии ежегодно выносятся тысячи судебных решений по неисполненным обязательствам должников, на эту незаметную на первый взгляд аномалию обратили внимание лишь немногие.
Эта история рассказывает о людях, у которых есть проблемы с выплатами по кредитам и которые без преувеличения составляют огромную часть судебной „клиентуры“. В большинстве случаев эти люди взяли быстрый кредит на покупку понравившейся вещи или для покрытия старых долгов, однако не смогли вовремя вернуть требуемую сумму, а теперь она - из-за пени - неуклонно растет.
Именно судья определяет размер присуждаемой пени. В среднем каждый рабочий день в Эстонии выносится 14 решений о неисполнении обязательств по кредитам - в прошлом году их количество составило 3667. Речь идет о людях, которые - из стыда, отчаяния или по незнанию - не являются в суд, а после принятия решений обжалуют их крайне редко.