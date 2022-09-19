Жители Мустамяэ передадут городу Таллинну подписи в поддержку защиты леса
В понедельник, 19 сентября 2022 года, общественная организация Sütiste Metsa Selts (эст. Общество леса Сютисте - прим. RusDelfi) передаст в Таллиннскую городскую управу подписи жителей Таллинна и предложенный управе проект решения. Подписи начали собирать после того, как в марте 2022 года Таллиннский департамент окружающей среды и муниципального хозяйства срубил 787 взрослых деревьев в ландшафтной заповедной зоне Нымме-Мустамяэ для строительства троп здоровья.
Подписи были собраны в цифровом виде на портале rahvaalgatus.ee, а также на бумаге с помощью волонтеров. Цель петиции - защита ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ от прокладывания асфальтовых дорог. Сбор подписей был инициирован после того, как в марте 2022 года Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства срубил 787 взрослых деревьев в ландшафтной заповедной зоне Нымме-Мустамяэ (в которую также входит лес Сютисте) для строительства троп здоровья.
Из них 137 деревьев были расположены на территории, которая является дважды охраняемой зоной: лес Сютисте в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ до лестницы Сютисте также является частью сети „Natura 2000“ - общеевропейской сети природоохранных заповедников, смысл и суть которых определены принятой в 1992 году Директивой Европейского союза об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны. Помимо этого, на одном из срубленных деревьев находилось гнездо охраняемого вида II категории - большого ястреба.
У тех, кто присоединился к инициативе, есть три требования:
1. сохранение дорог ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ в их существующем естественном виде, а не асфальтирование, покрытие гранитным щебнем или иное их видоизменение;
2. полная отмена второго этапа строительства троп здоровья в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ;
3. инвентаризация ущерба, нанесенного окружающей среде, а также раскрытие и призыв к ответственности лиц, ответственных за нанесение ущерба.
Хотя Таллиннская городская управа обещала, что асфальтированные дороги по существующему проекту строиться не будут, соответствующее разрешение на строительство до сих пор не отозвано. Поэтому решения необходимо утвердить распоряжением управы. В соответствии с Законом об организации местного самоуправления и в целях обеспечения учета мнения 5676 подписавшихся (включая 4148 цифровых подписей на сайте rahvaalgatus.ee) MTÜ Sütiste Metsa Selts просит привлечь к обсуждению проекта своих представителей.