Жители Мустамяэ передадут городу Таллинну подписи в поддержку защиты леса

Подписи были собраны в цифровом виде на портале rahvaalgatus.ee, а также на бумаге с помощью волонтеров. Цель петиции - защита ландшафтного заповедника Нымме-Мустамяэ от прокладывания асфальтовых дорог. Сбор подписей был инициирован после того, как в марте 2022 года Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства срубил 787 взрослых деревьев в ландшафтной заповедной зоне Нымме-Мустамяэ (в которую также входит лес Сютисте) для строительства троп здоровья.



Из них 137 деревьев были расположены на территории, которая является дважды охраняемой зоной: лес Сютисте в ландшафтном заповеднике Нымме-Мустамяэ до лестницы Сютисте также является частью сети „Natura 2000“ - общеевропейской сети природоохранных заповедников, смысл и суть которых определены принятой в 1992 году Директивой Европейского союза об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны. Помимо этого, на одном из срубленных деревьев находилось гнездо охраняемого вида II категории - большого ястреба.