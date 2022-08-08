Таллинн отказывается от строительства троп здоровья в лесу Сютисте. Почему?

Как отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет, строительство троп здоровья в лесу Сютисте давно приостановлено, и город не планирует его продолжать.

„Мы неоднократно подчеркивали, что исходя из пожеланий местной общины мы приостановили работы по созданию троп здоровья и расторгли договор о строительстве. Я могу подтвердить, что асфальта в лесу Сютисте не будет“, - сказал Свет.

Поскольку территория лесопарка Сютисте принадлежит государственному Департаменту окружающей среды и находится в ведении Центра управления государственными лесами (RMK), дальнейшие решения относительно троп здоровья может принимать государственный Департамент окружающей среды в качестве управляющего этой территорией.

После встречи с местными жителями, которая состоялась 11 мая, город решил приостановить работы по созданию троп здоровья и освещения. На той же встрече старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс предложил сформировать рабочую группу с участием местной общины, экспертов и представителей городских учреждений. В течение лета состоялось три собрания рабочей группы, в ходе которых подробно обсуждался проект создания троп здоровья в лесу Сютисте. На заседаниях рабочей группы также присутствовали заинтересованные лица из числа местных жителей.

К деятельности рабочей группы были привлечены представители MTÜ Nõmme Tee Selts, Таллиннского технического университета, SA Eesti Terviserajad, Sütiste Metsa Selts MTÜ, Eesti Metsa Abiks MTÜ, Эстонского общества защиты животных, спортивного клуба Nord, Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, управы районов Нымме и Мустамяэ.

„Состоявшиеся в ходе собраний рабочей группы дискуссии показали, что наиболее разумным выходом из ситуации является отказ от реализации проекта. Мы благодарны всем, кто принял участие в обсуждениях“, - отметили старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс и старейшина района Нымме Кармо Кури.

В ближайшие недели срубленные ранее деревья будут вывезены из леса. Материал будет повторно использован на других объектах по всему городу. Например, часть древесины найдет применение в Таллиннском зоопарке – из нее будут изготовлены дощатые дорожки и игровые элементы для животных. Часть древесины будет использована для покрытия дорожек в зеленых зонах, оставшийся материал позже найдет применение на других городских объектах. С согласия Департамента окружающей среды в ближайшее время будет выполнено фрезерование оставшихся в лесу пней.