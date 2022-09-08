Москва пообещала ответ на решение стран Балтии и Польши ограничить въезд россиянам

„Абсолютным приоритетом при проработке ответных мер на недружественную политику Евросоюза - а они, конечно, последуют - будут интересы наших граждан и вопросы обеспечения национальной безопасности“, - сказала она на брифинге в четверг, комментируя намерения стран Балтии и Польши запретить россиянам пересекать их границу.

При этом дипломат отметила, что „закрываться от жителей Евросоюза мы не собираемся“, передает „Интерфакс“.

По словам Захаровой, „наиболее оголтелые противники России в Евросоюзе, прежде всего, прибалтийские страны, не удовлетворившись приостановкой действия соглашения (об упрощенном визовом режиме с ЕС - ИФ), идут дальше: они вводят на национальном уровне полный запрет на пересечение их границ россиянами“.

Она убеждена, что в результате Евросоюз продолжает „запирать свою клетку“ и „самоизолироваться от всего остального мира, усложняя деловые, личные связи между народами“.

„Это пример глупости, недальновидности и отсутствия, увы, связи с теми цивилизационными нормами, о которых столько говорят на Западе“, - сказала дипломат.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, „как и другие нелегитимные односторонние ограничения ЕС, данные меры, вопреки расчетам их авторов, не способны расшатать внутриполитическую ситуацию в нашей стране, ни тем более изменить курс нашей страны“.

Как ранее писал RusDelfi, Эстония закроет въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами с 19 сентября.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония хочет, чтобы с ночи 19 сентября начал действовать запрет на въезд в страну для граждан России с шенгенскими туристическими визами, выданными любыми государствами. Литва, Латвия и Польша поддерживают данный шаг и планируют к нему присоединиться в то же время.

„Призываем граждан РФ с шенгенскими визами уже сейчас не приезжать. Вам здесь не рады“, - добавил он. Рейнсалу подчеркнул, что данное решение не означает полный запрет на въезд.