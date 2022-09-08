ВИДЕО | „Вам здесь не рады“. Эстония закроет въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами с 19 сентября

Кая Каллас начала пресс-конференцию с разговора на ценах на электроэнергию: „Зимой цены будут очень высокими. Это та цена, которую мы платим за войну в Украине“.

Правительство готовит план по экономии энергии. Еврокомиссия должна предоставить конкретные предложения, как справиться с рынком электроэнергии.

Каллас сообщила, что правительство согласно в то, что государство должно вмешаться в энергетический кризис, но и про зеленую энергетику забывать нельзя.

„Мы поддержим всех бытовых потребителей начиная с цены в 80 евро за МВТ-ч“, - сказала премьер-министр. Государство также поможет с газом и теплоснабжением. Рийна Сиккут добавила, что сумму ниже 80 евро за МВт-ч государство покрывать не будет. Подробнее о плане компенсаций читайте здесь.

Однако меры помощи не распространяются на тех, кто топит деревом или гранулами - к ним нельзя автоматически применить ту же систему, что к другим домохозяйствам. Каллас отметила, что повысятся другие пособия, что поможет и с этими расходами.

Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония хочет, чтобы с ночи 19 сентября начал действовать запрет на въезд в страну для граждан России с шенгенскими туристическими визами, выданными любыми государствами. Литва, Латвия и Польша поддерживают данный шаг и планируют к нему присоединиться в то же время.

„Призываем граждан РФ с шенгенскими визами уже сейчас не приезжать. Вам здесь не рады“, - добавил он. Рейнсалу подчеркнул, что данное решение не означает полный запрет на въезд.

Рийна Солман сообщила, что местные самоуправления получат дополнительную сумму в 10,5 млн евро на выплату прожиточных пособий.

Из других решений правительства: со следующего года нельзя продавать одноразовую посуду, а на общественных мероприятиях можно использовать лишь многоразовую посуду и столовые приборы.

Кандидатом в Европейскую счетную палату представят нынешнюю министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Рейнсалу отметил, что в Isamaa недовольны данной кандидатурой.