ВИДЕО | „Вам здесь не рады“. Эстония закроет въезд для граждан России с туристическими шенгенскими визами с 19 сентября(62)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр государственного управления Рийна Солман и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут. Смотрите трансляцию с переводом на русский язык!
Кая Каллас начала пресс-конференцию с разговора на ценах на электроэнергию: „Зимой цены будут очень высокими. Это та цена, которую мы платим за войну в Украине“.
Правительство готовит план по экономии энергии. Еврокомиссия должна предоставить конкретные предложения, как справиться с рынком электроэнергии.
Каллас сообщила, что правительство согласно в то, что государство должно вмешаться в энергетический кризис, но и про зеленую энергетику забывать нельзя.
„Мы поддержим всех бытовых потребителей начиная с цены в 80 евро за МВТ-ч“, - сказала премьер-министр. Государство также поможет с газом и теплоснабжением. Рийна Сиккут добавила, что сумму ниже 80 евро за МВт-ч государство покрывать не будет. Подробнее о плане компенсаций читайте здесь.
Однако меры помощи не распространяются на тех, кто топит деревом или гранулами - к ним нельзя автоматически применить ту же систему, что к другим домохозяйствам. Каллас отметила, что повысятся другие пособия, что поможет и с этими расходами.
Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония хочет, чтобы с ночи 19 сентября начал действовать запрет на въезд в страну для граждан России с шенгенскими туристическими визами, выданными любыми государствами. Литва, Латвия и Польша поддерживают данный шаг и планируют к нему присоединиться в то же время.
„Призываем граждан РФ с шенгенскими визами уже сейчас не приезжать. Вам здесь не рады“, - добавил он. Рейнсалу подчеркнул, что данное решение не означает полный запрет на въезд.
Рийна Солман сообщила, что местные самоуправления получат дополнительную сумму в 10,5 млн евро на выплату прожиточных пособий.
Из других решений правительства: со следующего года нельзя продавать одноразовую посуду, а на общественных мероприятиях можно использовать лишь многоразовую посуду и столовые приборы.
Кандидатом в Европейскую счетную палату представят нынешнюю министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Рейнсалу отметил, что в Isamaa недовольны данной кандидатурой.