Игорь Грязин: Стальнухин - это человек с кулаком в кармане, он мне никогда не нравился

„Что важно с точки зрения Стальнухина, так это то, что для Стальнухина партия стала обузой, - считает Игорь Грязин. - Он сказал, что если бы он не был в партии, то он мог бы сказать похуже и похлеще, как он действительно думает“.



Из этого, по мнению Грязина, вытекает то, что с точки зрения приобретения личной и идеологической свободы в интересах Стальнухина было просто избавиться от партии, которая ограничивает его в его действиях. „Теперь он может называть нацистами, фашистами, подлецами и говнюками кого угодно. Больше ему не надо оглядываться“, - говорит политик.



Как рассказывает Грязин, за все 20 лет работы в Рийгикогу они со Стальнухиным никогда не здоровались. „Я несколько раз здоровался, он не отвечал, и я, в конце концов, тоже перестал. Он вообще очень нелюдимый человек. То, что с ним сейчас произошло - не срыв, а выражение его истинных взглядов“, - уверен Грязин.



По мнению бывшего депутата Рийгикогу, опасность фраз Стальнухина о фашистском и нацистском правительстве в Эстонии заключается в том, что он не отдает себе отчет.“ Эта не просто фраза, а официальный предлог для русской войны в Украине“ ,- подчеркивает Грязин. Ранее об этом же говорил Раймонд Кальюлайд.



Грязин признается, что Стальнухин ему никогда не нравился: „ Это человек с кулаком в кармане“, - считает бывший депутат.



Что касается публикации в Facebook, в которой Грязин сообщил подписчикам об исключении Стальнухина с помощью фразы „Стальнухин получил ногой под зад“, то политик пояснил свои следующим образом.