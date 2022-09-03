03.09.2022, 15:27
„Боеприпасы“ для Кремля и начало избирательной кампании. Тоом, Кальюлайд и другие политики отреагировали на скандальное высказывание Стальнухина(60)
ФОТО: Ekspress Meedia
Сегодня YouTube канале „Портал Славия“ вышло видео, в котором депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами. Реакция эстонских политиков была разной: кто-то не увидел в этом ничего нового, кто-то счел это началом предвыборной компании, а кто-то и угрозой национальной безопасности.