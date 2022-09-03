ВИДЕО | Депутат Михаил Стальнухин про правительство Эстонии: это фашисты, это откровенные нацисты(102)
На YouTube канале „Портал Славия“ вышло видео, в котором депутат Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами. По его мнению, снять памятные плиты могли только такие люди.
„Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом, - говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты. - У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники“
Стальнухин говорит, что знает только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям: „Это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их сняли“.
„Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты, - говорит Стальнухин, имея в виду правительство Эстонии. - Они борются с теми кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов. К этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть“.