ВИДЕО | Депутат Михаил Стальнухин про правительство Эстонии: это фашисты, это откровенные нацисты

„Вот эти люди, память о которых хранилась на гранитных досках, некогда висевших на этой стене – они боролись с нацизмом, они боролись с фашизмом, - говорит Стальнухин на фоне стены на Петровской площади, откуда были сняты плиты. - У них был один враг, и этот враг был для всего цивилизованного мира один. И в память того, что они сделали, были в Нарве когда-то памятники“



Стальнухин говорит, что знает только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям: „Это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их сняли“.