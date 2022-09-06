Михаил Стальнухин: совершенно точно, что в другую партию я не пойду, политикой сыт по горло

„Хочу воспользоваться случаем и сказать слова благодарности тем людям, с которыми я 27 лет вместе работал - это сотни и сотни людей. Одна дорога заканчивается, другая - начинается. Так бывает“, - сказал Стальнухин.

Политик еще точно не знает, чем будет заниматься в дальнейшем, но в одном уверен - ни в какую другую партию он вступать не будет.

„У меня хорошая профессия, есть желание продолжить карьеру учителя. У меня написаны учебники, я преподавал тысячам людей и думаю, что буду в силах этим заниматься несколько лет“, - предположил он.

Стальнухин отметил, что продолжит работу в Рийгикогу до окончания своих полномочий. О том, с кем теперь вместе он будет голосовать в парламенте, сейчас сказать определенно не может. „Зависит о того, по какому вопросу будем голосовать“, - отметил парламентарий.

На предстоящих выборах Рийгикогу планов баллотироваться у Стальнухина нет. „Честно говоря, политикой уже сыт по горло“, - сказал он и отметил, что это работа, требующая слишком много труда. „Я сейчас в таком возрасте, когда нужно больше думать о внуках, чем о личной карьере. Поэтому, наверное, надо с этим [с политикой] заканчивать“.

Напомним, что скандал вокруг Михаила Стальнухина вспыхнул после того, как на прошлой неделе было опубликовано видео, в котором он называет эстонское правительство фашистами и откровенными нацистами.