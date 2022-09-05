05.09.2022, 19:47
Министр: государство должно выделить местным самоуправлениям дополнительную помощь для нуждающихся(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр государственного управления Рийна Солман ходатайствует о выделении из государственного бюджета будущего года местным самоуправлениям 13 млн евро для облегчения их финансового положения в связи с ростом расходов на энергию.
По словам Солман, государство должно понимать, что в Эстонии много людей, которые, очевидно, окажутся предстоящей зимой в трудном положении, несмотря на планируемые государством меры автоматической поддержки. „Здесь нуждающимся могут помочь именно самоуправления. На переговорах по бюджету я буду выступать за то, чтобы найти местным самоуправлениям средства для дополнительной помощи своим жителям“, - заверила она.