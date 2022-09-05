Министр: государство должно выделить местным самоуправлениям дополнительную помощь для нуждающихся

По словам Солман, государство должно понимать, что в Эстонии много людей, которые, очевидно, окажутся предстоящей зимой в трудном положении, несмотря на планируемые государством меры автоматической поддержки. „Здесь нуждающимся могут помочь именно самоуправления. На переговорах по бюджету я буду выступать за то, чтобы найти местным самоуправлениям средства для дополнительной помощи своим жителям“, - заверила она.