Экономика
05.09.2022, 19:47

Министр: государство должно выделить местным самоуправлениям дополнительную помощь для нуждающихся

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Рийна Солман
Рийна Солман
ФОТО: KIUR KAASIK | Delfi Meedia

Министр государственного управления Рийна Солман ходатайствует о выделении из государственного бюджета будущего года местным самоуправлениям 13 млн евро для облегчения их финансового положения в связи с ростом расходов на энергию.

По словам Солман, государство должно понимать, что в Эстонии много людей, которые, очевидно, окажутся предстоящей зимой в трудном положении, несмотря на планируемые государством меры автоматической поддержки. „Здесь нуждающимся могут помочь именно самоуправления. На переговорах по бюджету я буду выступать за то, чтобы найти местным самоуправлениям средства для дополнительной помощи своим жителям“, - заверила она.

Быстрый рост энергетических расходов заберет этой зимой из бюджета местных самоуправлений больше денег, чем обычно. Солман также отмечает, что еще более усложнит финансовое положение самоуправлений покрытие расходов, связанных с украинскими беженцами. „Поэтому считаю необходимым найти дополнительные деньги самоуправлениям, чьи энергетические расходы растут быстрее, чем доходы. Я подала на переговоры по бюджетной стратегии на 2023-2025 годы ходатайство о выделении 13 млн евро“, - сообщила министр.

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