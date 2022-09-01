План готов: смотрите, как государство намерено компенсировать жителям счета за свет, газ и центральное отопление

„Как в Эстонии, так и в остальной Европе цены на энергию по-прежнему сохраняются высокими, и, к сожалению, быстрого смягчения здесь ожидать нельзя. Поэтому государство со своей стороны поддержит домашних потребителей, чтобы обеспечить в сложных условиях роста цен жителям Эстонии уверенность и способность справляться с ситуацией. Мы предложим и в этом отопительном сезоне энергетические пособия, которые облегчат оплату счетов, начиная с выставленных за потребление в октябре. Причем потребители не должны будут сами подавать куда-либо ходатайства, это будет рассчитываться и списываться со счета автоматически“, - пояснила Сиккут.

По словам министра, у обладателей нетрадиционных договоров на энергоснабжение сейчас самое время пересмотреть свои договоры и при необходимости внести коррективы. Например, если в рядном жилье договор, обеспечивающий всем наличие энергии, заключен на имя одного человека, то было бы разумным переделать его так, чтобы такой договор был отдельно на каждого потребителя.

Согласно проекту, государство компенсирует домашним потребителям цены на энергию с 1 октября по 31 марта тремя способами:

Стоимость электроэнергии будет компенсироваться домашним потребителям, исходя из среднемесячной цены без НСО в той части, которая превышает 80 евро за мегаватт-час, в размере до 50 евро за мегаватт-час. К примеру, если потребитель покупает электричество по цене 150 евро за мегаватт-час, то с помощью компенсации для него цена электричества составит 100 евро за мегаватт-час.