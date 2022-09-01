План готов: смотрите, как государство намерено компенсировать жителям счета за свет, газ и центральное отопление(66)
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут направила сегодня в Министерство финансов на согласование постановление, которое устанавливает условия для энергетических компенсаций, которые начнут действовать осенью.
„Как в Эстонии, так и в остальной Европе цены на энергию по-прежнему сохраняются высокими, и, к сожалению, быстрого смягчения здесь ожидать нельзя. Поэтому государство со своей стороны поддержит домашних потребителей, чтобы обеспечить в сложных условиях роста цен жителям Эстонии уверенность и способность справляться с ситуацией. Мы предложим и в этом отопительном сезоне энергетические пособия, которые облегчат оплату счетов, начиная с выставленных за потребление в октябре. Причем потребители не должны будут сами подавать куда-либо ходатайства, это будет рассчитываться и списываться со счета автоматически“, - пояснила Сиккут.
По словам министра, у обладателей нетрадиционных договоров на энергоснабжение сейчас самое время пересмотреть свои договоры и при необходимости внести коррективы. Например, если в рядном жилье договор, обеспечивающий всем наличие энергии, заключен на имя одного человека, то было бы разумным переделать его так, чтобы такой договор был отдельно на каждого потребителя.
Согласно проекту, государство компенсирует домашним потребителям цены на энергию с 1 октября по 31 марта тремя способами:
Стоимость электроэнергии будет компенсироваться домашним потребителям, исходя из среднемесячной цены без НСО в той части, которая превышает 80 евро за мегаватт-час, в размере до 50 евро за мегаватт-час. К примеру, если потребитель покупает электричество по цене 150 евро за мегаватт-час, то с помощью компенсации для него цена электричества составит 100 евро за мегаватт-час.
Стоимость газа домашним потребителям государство будет компенсировать в размере 80% с той части, которая превышает 80 евро за мегаватт-час (без НСО). При этом будет компенсироваться объем потребления до 2,6 мегаватт-час, что является средним ежемесячным потреблением в жилище. Например, если в течение месяца у потребителя газ был в среднем по 230 евро за мегаватт-час (без НСО), а расход остался в пределах 2,6 мегаватт-часа, то после компенсации потребитель заплатит за газ по цене 110 евро за мегаватт-час.
Центральное отопление для домашних потребителей будет компенсироваться аналогично газу: при превышении цены за тепло выше 80 евро за мегаватт-час (без НСО) будет компенсироваться 80 процентов расходов. К примеру, если изначальная цена тепла для потребителя составляла 97,15 евро за мегаватт-час, то благодаря компенсации она уменьшится до 83,4 евро за мегаватт-час.
Тем домашним потребителям, которые не получают компенсацию автоматически в централизованном порядке (через продавцов энергии), компенсация будет выплачиваться отдельно на основании заявления, которое надо будет подать в Центр инвестиций в окружающую среду. Такие случае могут быть, к примеру, когда в жилой район энергию передает потребителям отдельно коммерческое объединение, НКО или товарищество. Также необходимость подачи заявления может возникнуть в многоквартирных домах, где еще не созданы квартирные товарищества и энергопотребление организовано через одного собственника.
Благодаря поддержке государства, расходы на газ для среднего потребителя уменьшатся примерно на 50%, на электроэнергию - примерно на 21% и на центральное отопление (для самых крупных сетей теплоснабжения) - на 14%.