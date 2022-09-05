Новости Эстонии
05.09.2022, 11:45

Владелица недвижимости: Эстония была возможностью отдохнуть от России, где политический климат становился все более удушливым

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В Азери
В Азери
ФОТО: личный архив

Россиянка Юлия — одна из тех, кто владеет недвижимостью в Эстонии, но не может сюда приехать. Из-за своих взглядов ей все опаснее оставаться в России, но найти работу в Эстонии и получить политическое убежище сейчас оказалось невозможным. Delfi рассказывает о том, как россиянка с семьей на свой страх и риск помогает беженцам из Мариуполя, мечтает жить в своей квартире в Эстонии и почему, по ее мнению, не все русские — „зомбированная масса“.

Мы продолжаем серию материалов о владельцах недвижимости, для которых из-за санкций посетить свою собственность в Эстонии становится все сложнее.

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Несколько лет назад Юлия узнала, что знакомые купили квартиру в Эстонии. „До этого я не подозревала о существовании такой возможности, — вспоминает россиянка и признается: сразу поняла, что мечтала об этом всю жизнь. Посмотрев десяток объявлений в Нарве и Силламяэ, Юлия оказалась в Азери и сразу влюбилась в этот поселок на берегу моря.

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