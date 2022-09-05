Владелица недвижимости: Эстония была возможностью отдохнуть от России, где политический климат становился все более удушливым

Россиянка Юлия — одна из тех, кто владеет недвижимостью в Эстонии, но не может сюда приехать. Из-за своих взглядов ей все опаснее оставаться в России, но найти работу в Эстонии и получить политическое убежище сейчас оказалось невозможным. Delfi рассказывает о том, как россиянка с семьей на свой страх и риск помогает беженцам из Мариуполя, мечтает жить в своей квартире в Эстонии и почему, по ее мнению, не все русские — „зомбированная масса“.