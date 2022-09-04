Приступ у водителя во время вождения. Попытка изнасилования в такси. Клиенты, побывавшие в опасной ситуации, разочарованы отношением Bolt

На прошлой неделе общественность потряс случай, когда водитель такси Bolt предположительно пытался изнасиловать молодую женщину. Женщина также рассказала, что была очень разочарована тем, как Bolt разобрался с ситуацией. Мы и ранее писали о беспокойствах клиентов Bolt из-за плохого обслуживания. И часто бывает, что когда мы пишем об одном инциденте, мы получаем информацию о другом.