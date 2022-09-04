ЧП и криминал
04.09.2022, 09:01

Приступ у водителя во время вождения. Попытка изнасилования в такси. Клиенты, побывавшие в опасной ситуации, разочарованы отношением Bolt

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: коллаж | Ekspress Meedia

Клиенты часто недовольны обслуживанием клиентов Bolt и говорят, что при возникновении проблем им оказывается недостаточно помощи. Однако отдел коммуникаций Bolt настаивает на том, что благополучие клиентов - самое важное для компании.

На прошлой неделе общественность потряс случай, когда водитель такси Bolt предположительно пытался изнасиловать молодую женщину. Женщина также рассказала, что была очень разочарована тем, как Bolt разобрался с ситуацией. Мы и ранее писали о беспокойствах клиентов Bolt из-за плохого обслуживания. И часто бывает, что когда мы пишем об одном инциденте, мы получаем информацию о другом.

„То, что произошло, и так было большим шоком, а дальнейшая реакция Bolt повергла в шок еще сильнее“, - рассказала нам Эглис. Она связалась с Delfi после выхода материала о попытке изнасилования. Женщина поделилась своим опытом поездки с таксистом Bolt, у которого в середине пути случился приступ.

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