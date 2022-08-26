Молодая женщина обвиняет таксиста Bolt в попытке изнасилования, а фирму - во лжи

Женщина так описывает происходящее в соцсетях: „Вчера поздно вечером я ехала на такси Bolt, и мужчина-грузин отвёз меня домой. Я попросил его остановиться перед моим домом, чтобы выйти из такси, но он свернул в темный переулок. Внезапно он перебрался на заднее сиденье и начал меня лапать. Я закричала и попыталась убежать, но в конце концов он вытолкнул меня из автомобиля. Но и это еще не все: он бежал за мной и пытался меня остановить. К счастью, он притормозил, когда я закричала, что мой муж смотрит в окно и скоро выйдет. Я забежала в квартиру, он остался позади“.