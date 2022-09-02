Суд приговорил мужчину, призывавшего убить Каю Каллас, к десяти дням ареста(12)
Вчера полиция задержала жителя Кохтла-Ярве, который на прошлой неделе прославился ненавистническими высказываниями в TikTok. Сегодня суд приговорил 32-летнего Александра Доманова к десяти суткам ареста.
Начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что полиция реагирует на разжигание ненависти со всей серьезностью, поскольку оно может угрожать общественному порядку. „Эстония - мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора и подстрекательство к ненависти и насилию в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации слова имеют большой вес, и мы не можем допустить, чтобы кто-то угрожал безопасности эстонского народа“, - сказал он.
32-летний Доманов разместил видео с угрозами в соцсети TikTok. Сотрудники полиции установили личность мужчины, и его арестовали в четверг 1 сентября. Сегодня тиктокера приговорили к десяти дням ареста. Приговор в силу пока не вступил.
С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, полиции пришлось расследовать шесть случаев разжигания ненависти (статья 151 Пенитенциарного кодекса). Разжигание ненависти наказывается штрафом в размере до 1 200 евро или арестом на срок до 30 дней.
По 151-й статье судят за деяния, публично призывающие к ненависти или насилию в связи с национальностью, расой, цветом кожи, полом, языком, происхождением, религией, политическими убеждениями, имущественным или общественным положением.
Житель Кохтла-Ярве попросил президента России Владимира Путина „шлепнуть“ премьер-министра Каю Каллас.
В TikTok-ролике мужчина призывает президента России наказать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, говоря, что она надоела (в оригинале используется нецензурное слово - прим. RusDelfi) всему русскому народу Эстонии своими выходками.
Его автор - 32-летний Александр Доманов.
Призыв набрал 23 тысячи просмотров. Под постом некоторые поддержали Доманова: „Правильно говорит“, „Бро, ты прав 100%“. Некоторые не согласились (орфография сохранена): „Едь в Россию“, „+1 для полиции“.
Кто такой Александр Доманов?
Александр живет в Кохтла-Ярве. Он окончил Таммикускую гимназию в Кохтла-Ярве, работает экскаваторщиком. Во многих видео показывает особенности своей трудовой деятельности и проблемы, с которыми сталкивается. Он также много путешествует по стране. В частности, был в командировках в Тарту и Валга.
В его аккаунте в TikTok много пророссийских роликов. У него 1227 подписчиков и 16 тысяч лайков под видео.
Одно из недавних - критика эстонского правительства из-за поддержки Украины.
„Господа, какая Украина? Она вам не нужна. Давайте получше что-то сделаем, помогите детям, детским садам, детским домам. Дети есть дети, в Эстонии много бедных семей. Зачем вы в эту Украину вбухиваете миллиарды?“