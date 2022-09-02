Суд приговорил мужчину, призывавшего убить Каю Каллас, к десяти дням ареста

Начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что полиция реагирует на разжигание ненависти со всей серьезностью, поскольку оно может угрожать общественному порядку. „Эстония - мирная страна. Публичная поддержка государства-агрессора и подстрекательство к ненависти и насилию в Эстонии запрещены. В нынешней ситуации слова имеют большой вес, и мы не можем допустить, чтобы кто-то угрожал безопасности эстонского народа“, - сказал он.

32-летний Доманов разместил видео с угрозами в соцсети TikTok. Сотрудники полиции установили личность мужчины, и его арестовали в четверг 1 сентября. Сегодня тиктокера приговорили к десяти дням ареста. Приговор в силу пока не вступил.

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, полиции пришлось расследовать шесть случаев разжигания ненависти (статья 151 Пенитенциарного кодекса). Разжигание ненависти наказывается штрафом в размере до 1 200 евро или арестом на срок до 30 дней.

По 151-й статье судят за деяния, публично призывающие к ненависти или насилию в связи с национальностью, расой, цветом кожи, полом, языком, происхождением, религией, политическими убеждениями, имущественным или общественным положением.

Житель Кохтла-Ярве попросил президента России Владимира Путина „шлепнуть“ премьер-министра Каю Каллас.

В TikTok-ролике мужчина призывает президента России наказать премьер-министра Эстонии Каю Каллас, говоря, что она надоела (в оригинале используется нецензурное слово - прим. RusDelfi) всему русскому народу Эстонии своими выходками.

Его автор - 32-летний Александр Доманов.

Призыв набрал 23 тысячи просмотров. Под постом некоторые поддержали Доманова: „Правильно говорит“, „Бро, ты прав 100%“. Некоторые не согласились (орфография сохранена): „Едь в Россию“, „+1 для полиции“.

Кто такой Александр Доманов?