29.08.2022, 13:26
ВИДЕО | Мужчина из Кохтла-Ярве попросил Путина убить Каю Каллас(116)
Мужчина из Кохтла-Ярве попросил Владимира Путина „шлепнуть“ Каю Каллас. Департамент полиции и погранохраны начал делопроизводство о проступке.
Внимание, в видео используется нецензурная лексика.
Оказалось, что видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Его автор - 32-летний Александр Доманов. Он живет в Кохтла-Ярве и работает экскаваторщиком.
Призыв набрал 23 тысячи просмотров. Под постом некоторые поддержали Доманова: „Правильно говорит“, „Бро, ты прав 100%“. Некоторые не согласились (орфография сохранена): „Едь в Россию“, „+1 для полиции“.