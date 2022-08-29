Новости Ида-Вирумаа
29.08.2022, 13:26

ВИДЕО | Мужчина из Кохтла-Ярве попросил Путина убить Каю Каллас

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Мужчина из Кохтла-Ярве попросил Владимира Путина „шлепнуть“ Каю Каллас. Департамент полиции и погранохраны начал делопроизводство о проступке.

Внимание, в видео используется нецензурная лексика.

Оказалось, что видео было опубликовано в социальной сети TikTok. Его автор - 32-летний Александр Доманов. Он живет в Кохтла-Ярве и работает экскаваторщиком.

Призыв набрал 23 тысячи просмотров. Под постом некоторые поддержали Доманова: „Правильно говорит“, „Бро, ты прав 100%“. Некоторые не согласились (орфография сохранена): „Едь в Россию“, „+1 для полиции“.

Полиция действительно вмешалась. „Мы установили личность мужчины и возбудили в его отношении делопроизводство о проступке на основании пункта 1 статьи 151 Уголовного кодекса“, - ответила пресс-служба полиции на запрос RusDelfi.

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