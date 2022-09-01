„Нельзя же поставить там двухметровый забор из колючей проволоки!“ Управа Кесклинна комментирует призыв Департамента здоровья не купаться у „Русалки“

Управа центра города заботится о чистоте и порядке пляжа Инглиранд - мы чистим песчаную полосу, устанавливаем и ремонтируем скамейки и урны для мусора, на пляже можно играть в пляжный волейбол, пляжный теннис и т.д. Пляж Инглиранд является популярным местом для отдыха летом, но это зона отдыха, а не официальный пляж для купания, поскольку качество морской воды в этом районе может колебаться по объективным причинам. О запрете заходить в море предупреждают соответствующие таблички, если человек идет купаться, то он это делает под собственную ответственность.

Согласно действующим правилам, вода у пляжа Инглиранд не соответствует требованиям для купания. Вблизи этой пляжной полосы расположен пассажирский порт с интенсивным движением, а также рядом находятся два крупных ливневых сброса, которые несомненно ухудшают качество морской воды. Вот почему мы призываем людей использовать специально отведенные и гарантированно безопасные для здоровья места для купания – Пирита, Какумяэ, Пикакари, Строоми и пляж озера Харку.

Превратить Инглиранд в официальный пляж для купания можно было бы только в том случае, если бы можно было отвести ливневый сбос от моря или обеспечивать равномерную чистоту воды с помощью фильтров. После этого необходимо длительное время наблюдать за качеством морской воды, чтобы определить, соответствует ли это качество установленным нормам.

Мы всегда подчеркивали, что на данном пляже можно загорать и проводить свободное время другими способами, но для купания он не подходит. При этом физически воспрепятствовать тем, кто, несмотря на предупреждения, все же ищет в воде прохладу — невозможно. Нельзя же, например, поставить у воды двухметровый забор из колючей проволоки.

К сожалению, есть и другие места на морской границе Таллинна, которые активно используются для купания по собственной инициативе и под свою ответственность, хотя для этого они не предназначены и не охраняются.