Департамент здоровья призывает к здравому смыслу: купание в районе „Русалки“ может быть опасным!

„В этом районе пляжа купаться не рекомендуется, потому что рядом с этим районом находится гавань и несколько выходов ливневых вод, что влияет на качество воды, поэтому это место может быть опасным для здоровья людей“, — сказала Forte главный специалист отдела гигиены Департамента здоровья Ауне Аннус-Урмет.

Аннус-Урмет также опровергла заявления властей города год назад, будто на этом пляже были взяты пробы воды для оценки ее качества.

„Департамент здоровья не брал пробы воды из водоема у „Русалки“, — подтвердила она.

Старейшина Кесклинн Моника Хауканымм ранее говорила, что предпринимаются активные усилия по превращению Инглиранда в официальный пляж для купания. На самом деле это не так.

Дело в том, что согласно постановлению министра социальных дел № 63 от 2019 года, чтобы придать пляжу статус официального, необходимо лабораторно оценивать качество воды не менее трех лет подряд.

В Законе о воде содержится требование о том, что ливневые стоки не должны ухудшать качество воды для купания. Это требование может на первых порах остановить превращение Инглиранда в пляж для купания, так как из Ласнамяэ в залив идут очень толстые трубы.

Инглиранд был создан после открытия дороги Рейди теэ в конце 2019 года. Кабинок для переодевания и береговой охраны там по-прежнему нет.

Однако сам Кадриорг известен как первый морской курорт Эстонии, начавший действовать еще в 1813 году, а место, на котором сейчас расположен Инглиранд, было первым официальным городским пляжем для купания - конечно, условия в то время были совсем другими.