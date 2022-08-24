Директор школы о планах министерства направить в русские школы языковую инспекцию: у меня от возмущения нет слов

„У меня даже нет слов, чтобы выразить свое недовольство по этому поводу. Мы ожидали поддержки от министерства, чтобы привлечь учителей к работе. Но такой противоречивый посыл перед началом учебного года, когда мы мучаемся оттого, что у нас просто нет учителей... Ну, я не знаю, насколько это адекватно“, — сказал Канте, добавив, что это заявление просто отпугивает учителей от школы.

„Надо речь вести в конструктивном русле - о том, как государство придет на помощь, ведь если мы пять лет назад говорили, что скоро учить станет некому, то сейчас это время наступило. И те, кто сейчас работают учителями, многие из них тоже уйдут, потому что государство злоупотребляет их вкладом и не ценит его. Через пару лет вся система просто рухнет“.

Изучение языка - в учет рабочей нагрузки

По словам Канте, следует заняться заработной платой, нагрузкой и условиями труда. „Учителя стали бы больше заниматься языклм, если бы их рабочая нагрузка была бы адекватной, потому что, если рабочая нагрузка так велика, учитель вряд ли может посвятить себя изучению языка, это неадекватное ожидание - что учитель после длинного рабочего дня должен пойти еще на урок по языку, это замкнутый круг“, - считает директор.

„С одной стороны, мы поощряем изучение языка, но с другой стороны, поскольку учителей нет, а зарплата такая, какая есть, возникает ситуация, когда учитель берет на себя еще большую нагрузку, чтобы жить нормальной жизнью и, конечно же, у него нет достаточно времени, чтобы идти еще учить язык должным образом. Например, было бы гуманно, если бы в нагрузку учителя, нуждающегося в изучении языка, входили часы изучения языка в течение определенного периода времени.

Канте также подчеркивает, насколько важно то, какова риторика государства по отношению к труду учителей. „Это (выступление министра — ред.) не дает много плюсов, это не то, что хочет услышать учитель. И без того, если посмотреть на большую нагрузку учителей, это не нормально, что учитель должен быть в состоянии оправдать все ожидания, которые общество возлагает на учителей. У меня просто нет слов“, — с возмущением сказал Канте.