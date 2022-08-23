Новости Эстонии
23.08.2022, 12:46

Министр образования намерен отправить инспекторов Языкового департамента на уроки в русских школах

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2300 работников образования не владеют госязыком на должном уровне
Линнамяэский русский лицей
Линнамяэский русский лицей
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Министр образования Тынис Лукас хочет проверять знание эстонского языка учителями русских школ прямо во время уроков.

Министерство образования и науки, как сообщил министр Тынис Лукас, намерено в ближайшее время повысить контрольную деятельность Языкового департамента. „Мы добиваемся принятия поправки к Закону о языке, которая позволит Языковому департаменту в случае необходимости осуществлять надзор в школах и во время уроков“, - сказал министр на пресс-конференции по случаю начала нового учебного года.

В настоящее время Языковой департамент имеет право проверять, соответствует ли знание эстонского языка учителями установленным требованиям, однако ведомство не праве делать это в классе во время урока.

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