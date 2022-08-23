Министр образования намерен отправить инспекторов Языкового департамента на уроки в русских школах

Министерство образования и науки, как сообщил министр Тынис Лукас, намерено в ближайшее время повысить контрольную деятельность Языкового департамента. „Мы добиваемся принятия поправки к Закону о языке, которая позволит Языковому департаменту в случае необходимости осуществлять надзор в школах и во время уроков“, - сказал министр на пресс-конференции по случаю начала нового учебного года.