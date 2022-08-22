Маргарита Симоньян и российский сенатор Владимир Джабаров угрожают Эстонии

„Убийцы Даши уже в Эстонии. Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллинна“, - написала Маргарита Симоньян.

Напомним, что Симоньян брала интервью у Александра Петрова и Руслана Боширова. Их подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль на территории Великобритании. Во время интервью RT они заявили, что посетили английский Солсбери в качестве туристов, так как маленький город „славится своими шпилями“.

К угрозам присоединился российский сенатор Владимир Джабаров. „Если Эстония откажется выдать России преступницу Наталью Вовк (а в том, что будет отказ практически нет сомнений), есть все основания для жестких действий РФ против эстонского государства, которое укрывает террористку“, - написал он.

Дарья Дугина - дочь философа Александра Дугина, который является идеологом так называемого „русского мира“ и другом Владимира Путина. Ее машина взорвалась в воскресенье вечером.

Сегодня ФСБ сообщила, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Подозреваемая в убийстве Дугиной — гражданка Украины Наталья Вовк (Шабан), которая бежала из России в Эстонию через Псковскую область. Киев отверг причастность к убийству.

Как позже стали сообщать СМИ, автомобиль Mini Cooper, на котором передвигалась Наталья Вовк (девичья фамилия Шабан), с теми же номерами продается уже в Киеве. Как утверждает ФСБ, на нем осуществлялась слежка за Дарьей Дугиной. Продавцом указан некий Данил Шабан. Номера на фотографии совпадают с номерами, которые назвала ФСБ.

Департамент полиции и погранохраны ответил RusDelfi, что Россия не запрашивала информацию о Наталье Вовк. К тому же полиция не может сообщить СМИ, какие люди пересекали границу с Эстонией.