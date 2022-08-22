ФСБ подозревает в подрыве Дугиной гражданку Украины, которая якобы сбежала в Эстонию

По словам представителей ФСБ, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами.

Подозреваемая в убийстве Дугиной — некая гражданка Украины, Наталья Вовк, которая родилась в Мариуполе и приехала Москву вместе с дочерью в середине июля. Она арендовала квартиру в том же доме, что и Дугина, и следила за целью на автомобиле „Мини Купер“, на котором использовались номера ДНР, Казахстана и Украины.

В день взрыва Вовк и дочь приехали на фестиваль „Традиция“, а после подрыва машины Дугиной уехали через Псковскую область в Эстонию. Департамент полиции и погранохраны ответил RusDelfi, что Россия не запрашивала информацию о Наталье Вовк. К тому же полиция не может сообщить СМИ, какие люди пересекали границу с Эстонией.

Наталья Вовк (Шабан), как передают СМИ, была военнослужащей.

Судя по всему, семья Вовк-Шабан уже в Киеве. В столице Украины человек с фамилией Шабан выставил на продажу Mini Cooper с номером AH7771IP. По версии ФСБ РФ, убийцы Дарьи Дугиной покинули Россию на этой машине и с этим номером. Также эта машина использовалась для слежки за семьей Дугина.

Еще 13 апреля один из сайтов, собирающих данные об украинских силовиках, опубликовал удостоверение и крупное фото Натальи Павловны Шабан 1979 года рождения, как военнослужащий полка Азов. Спустя четыре месяца Шабан под другой своей фамилия Вовк, вместе с дочерью, носящий фамилию Шабан, спокойно прибыла на автомобиле с фальшивыми номерами и, возможно, взрывчаткой в Москву. Сняла квартиру в одном доме с семьей, признанной нацугрозой Украины, следила за членами семьи, взорвала машину с Дарьей Дугиной. Заменила номер на машине на украинские и покинула Россию.