Нашумевшее предложение министра: сколько дополнительных свободных дней мы получили бы в течение следующих 10 лет?

Согласно закону о праздниках и знаменательных датах, в Эстонии один национальный праздник (День независимости 24 февраля) и 11 государственных праздников, из которых три плавающих (Страстная пятница всегда в пятницу, а 1-й день Пасхи и 1-й день Троицы всегда в воскресенье). За счет 1-х дней Пасхи и Троицы каждый год добавлялось по два свободных дня.