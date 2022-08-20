Экономика
20.08.2022, 15:30

Нашумевшее предложение министра: сколько дополнительных свободных дней мы получили бы в течение следующих 10 лет?

 
Пеэп Петерсон
Пеэп Петерсон
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон сказал, что планирует нововведение, по которому за выпадающие на выходные государственные праздники будут предоставляться свободные дни на неделе. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ. Ärileht подсчитал, сколько дополнительных свободных дней это бы принесло.

Согласно закону о праздниках и знаменательных датах, в Эстонии один национальный праздник (День независимости 24 февраля) и 11 государственных праздников, из которых три плавающих (Страстная пятница всегда в пятницу, а 1-й день Пасхи и 1-й день Троицы всегда в воскресенье). За счет 1-х дней Пасхи и Троицы каждый год добавлялось по два свободных дня.

2023

2023 год был бы особенно богат на дополнительные нерабочие дни.

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