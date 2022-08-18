Новости Эстонии
18.08.2022, 16:06

За выпадающий на выходной государственный праздник новый министр планирует предоставлять свободный день

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В прошлом году 20 августа пришлось на пятницу, и многие работающие люди насладились длинными выходными.
В прошлом году 20 августа пришлось на пятницу, и многие работающие люди насладились длинными выходными.
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Невозможно точно сказать, как большее количество нерабочих дней отразится на экономике.

В этом году работающим людям не приходится наслаждаться свободными днями в связи с государственными праздниками. День восстановления независимости, 20 августа, пришелся на субботу. Два рождественских праздника, 24 и 25 декабря, тоже выпали на субботу и воскресенье. Да и новый, 2023-й год, начнется 1 января тоже в воскресенье.

Нельзя сказать, что проблемой государственных праздников, приходящихся на выходные дни, не уделяли внимание все эти годы. В январе этого года социал-демократы инициировали в Рийгикогу обсуждение поправки к Закону о праздниках и знаменательных датах, но дело застопорилось.

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