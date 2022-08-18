За выпадающий на выходной государственный праздник новый министр планирует предоставлять свободный день

В этом году работающим людям не приходится наслаждаться свободными днями в связи с государственными праздниками. День восстановления независимости, 20 августа, пришелся на субботу. Два рождественских праздника, 24 и 25 декабря, тоже выпали на субботу и воскресенье. Да и новый, 2023-й год, начнется 1 января тоже в воскресенье.