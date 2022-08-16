Директор военного музея: для танка подготовлено место в ангаре тяжелой техники

„Мы готовы. По прибытии танка сотрудники музея осмотрят его, сопроводят необходимыми табличками, после чего все желающие смогут прийти и ознакомиться с новым экспонатом“, — сообщил Лилль. В музее уже есть такой же танк Т-34.



Лилль пояснил, что в музее российский военный танк будет помещен в контекст истории Второй мировой войны, то есть уже не будет являться отдельно стоящим монументом. Он расположится рядом с другими экспонатами военной техники, и посетители музея будут видеть его в соответствующем контексте. „Если у кого-то был искаженный взгляд на историю, то здесь мы можем перевернуть этот взгляд в другую сторону и показать реальную картину войны“, — пояснил Лилль.

Техника, представленная в музейной экспозиции, в основном датируется 1930-1960 годами. Большая ее часть входила в состав вооружений разных стран во времена Второй мировой войны и Холодной войны.

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