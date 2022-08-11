По визам, которые выданы россиянам Эстонией, больше нельзя будет въезжать. В решение не продлевать ВНЖ студентам из России внесены коррективы

Урмас Рейнсалу подчеркнул, что через неделю санкции будут применяться к шенгенским визам, выданным Эстонией гражданам России. Санкция означает, что визы останутся в силе, но владельцы виз будут находиться под санкциям и при въезде в Эстонию, т. е. им не будет разрешен въезд.

При этом будут действовать исключения для: лиц, которые работают в дипломатическом представительстве; лиц, чья работа связана с международными перевозками; лиц, чье прибытие связано с гуманитарными причинами; лиц, которые посещают живущего в Эстонии родственника; лиц, имеющих право на свободное передвижение по ЕС. Правило вступает в силу на следующей неделе. Тем лицам, которые не входят в число исключений, въезд в Эстонию будет закрыт.

Кроме того, Рейнсалу подчеркнул, что въезд в страну будет запрещен львиной части граждан России, которым визы были выданы именно Эстонской Республикой. Но это не касается виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения. Этот аспект будет обсуждаться подробнее на следующей неделе.

Правительство также приняло решение уточнить решение, связанное с российскими студентами, вид на жительство которых заканчивается раньше, чем срок их обучения. Те студенты, которые не успели доучиться, получат продление вида на жительство на год. Количество таких студентов - около 50 человек.

Подробнее о тех категориях граждан РФ, которые смогут ездить в Эстонию по визе, читайте здесь.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало сообщила, что вчера количество беженцев в Эстонии превысило 50 тысяч человек. Вероятно, не все люди планируют остаться в Эстонии, как показывают собранные данные.